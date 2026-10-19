Процедура конфискации танкера Eventin уже обошлась ФРГ в €3 млн RND: ФРГ потратила уже €3 млн из-за процедуры конфискации судна Eventin

Москва19 окт Вести.Процедура конфискации танкера Eventin, который с января стоит на якоре близ немецкого острова Рюген, обошлась немецкому бюджету уже в 3 миллиона евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на подсчеты экспертов.

Журналисты пояснили, что процедура изъятия судна в пользу немецкого государства все еще продолжается, а потому ФРГ вынуждена поддерживать его в рабочем состоянии, снабжать экипаж, оплачивать страховку и поставлять топливо.

Eventin обходится налогоплательщикам до 8 тысяч евро в день... К настоящему моменту он обошелся как минимум в три миллиона евро говорится в публикации

Эксперты уточнили, что высокая стоимость содержания танкера обусловлена высокой стоимостью оплаты работы команды и технического персонала, а также дизеля, который используют для работы электрогенераторов и насосов на судне.

Кроме того, если суд, рассматривающий дело о законности конфискации, встанет на сторону владельцев Eventin, для Германии это может повлечь расходы на компенсации, добавили в RND.

Судно Eventin в январе следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. 10 января судно потеряло управление у Рюгена и начало дрейфовать у его берегов, после чего его отбуксировали к порту Засниц.

В марте сотрудники таможенной службы ФРГ начали процедуру конфискации судна вместе с нефтью, которую оно перевозило, из-за включения танкера в санкционный список ЕС.