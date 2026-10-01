Пограничники РФ в Финском заливе задержали следовавшее в Эстонию судно

Российские пограничники задержали судно в Финском заливе, следовавшее в Эстонию Пограничники РФ в Финском заливе задержали следовавшее в Эстонию судно

Москва1 окт Вести.Российские пограничники задержали в водах Финского залива грузовое судно Västerbotten, следовавшее под флагом Кипра в эстонский порт Силламяэ. Об этом пишет эстонский телерадиовещатель ERR.

Уточняется, что после задержания судно находилось на якоре в российских территориальных водах.

Телерадиокомпания подчеркивает, что между Россией, Эстонией и Финляндией действует договоренность, позволяющая судам использовать этот участок для крупных кораблей. После проверки российских пограничников судно продолжило движение.