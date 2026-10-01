Москва1 октВести.Российские пограничники задержали в водах Финского залива грузовое судно Västerbotten, следовавшее под флагом Кипра в эстонский порт Силламяэ. Об этом пишет эстонский телерадиовещатель ERR.
Уточняется, что после задержания судно находилось на якоре в российских территориальных водах.
Телерадиокомпания подчеркивает, что между Россией, Эстонией и Финляндией действует договоренность, позволяющая судам использовать этот участок для крупных кораблей. После проверки российских пограничников судно продолжило движение.