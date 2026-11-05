Москва5 нояВести.Окружной суд Хельсинки обязал капитана судна Fitburg Андрея Максименко и боцмана Вусала Магжидова выплатить в общей сложности 1,9 миллиона евро компенсации за повреждение кабелей в Финском заливе.
Получателями компенсации станут электросетевая компания Fingrid, эстонская энергетическая компания Elering, финская Gasrgid и телекоммуникационная компании Elisa, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, моряки должны будут выплатить указанным компаниям судебные издержки на сумму свыше 52 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что суд приговорил Максименко и Магжидова к 3 годам 6 месяцам и к 2 годам 10 месяцам лишения свободы соответственно по обвинению в повреждении кабелей в декабре 2025 года.
Грузовое судно Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин было задержано финскими властями 31 декабря 2025 года. По данным следствия, судно шло по Финскому заливу вне территориальных вод Финляндии в течение нескольких часов с опущенным якорем. В результате были повреждены два подводных кабеля.