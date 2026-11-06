РИА: апелляция по делу российского капитана в Финляндии может занять год

Апелляционный процесс по делу российского капитана в Финляндии может занять год РИА: апелляция по делу российского капитана в Финляндии может занять год

Москва6 ноя Вести.Апелляционный процесс по делу российского капитана Андрея Максименко может занять год. Об этом сообщил его адвокат Олли Этелямяки в комментарии РИА Новости.

Как сообщалось, суд в Хельсинки приговорил российского капитана судна Fitburg Максименко к трем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о предполагаемом повреждении подводных кабелей в Финском заливе.

Апелляция должна быть подана в течение 30 дней со вчерашнего дня… Точных сроков рассмотрения жалобы назвать не могу, но возможно, что процесс займет целый год сказал адвокат

Грузовое судно Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин было задержано финскими властями 31 декабря 2025 года. По данным следствия, судно шло по Финскому заливу вне территориальных вод Финляндии в течение нескольких часов с опущенным якорем. В результате были повреждены два подводных кабеля.