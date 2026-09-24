Адвокат Вунукайнен рассказал о работе над снятием санкций с Фридмана

Адвокат раскрыл, какую работу пришлось проделать для снятия санкций с Фридмана Адвокат Вунукайнен рассказал о работе над снятием санкций с Фридмана

Москва24 сен Вести.В последовательной работе по снятию санкций Евросоюза с предпринимателя Михаила Фридмана было задействовано около 30 юристов. Об этом рассказал адвокат юридической фирмы "Дякин, Горцунян и Партнеры" Вадим Вунукайнен.

Его организация представляет интересы Фридмана в арбитражных разбирательствах.

Команда очень масштабная, достаточно большая, международная, в которую входили наши юридическая фирма, английские барристеры, европейские адвокаты пояснил Вунукайнен в эфире Радио РБК

Он рассказал, что юристы работали сразу по нескольким направлениям. Шли инвестиционные разбирательства против Люксембурга и Нидерландов. Блокировку активов в этих странах из-за санкций команда юристов приравняла к экспроприации. Также борьба шла в суде Европейского союза.

О том, что Брюссель согласовал снятие санкций с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана стало известно 21 сентября. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Евросоюз отменить рестрикции в отношении всех россиян.