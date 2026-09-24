Москва24 сенВести.В последовательной работе по снятию санкций Евросоюза с предпринимателя Михаила Фридмана было задействовано около 30 юристов. Об этом рассказал адвокат юридической фирмы "Дякин, Горцунян и Партнеры" Вадим Вунукайнен.
Его организация представляет интересы Фридмана в арбитражных разбирательствах.
Команда очень масштабная, достаточно большая, международная, в которую входили наши юридическая фирма, английские барристеры, европейские адвокатыпояснил Вунукайнен в эфире Радио РБК
Он рассказал, что юристы работали сразу по нескольким направлениям. Шли инвестиционные разбирательства против Люксембурга и Нидерландов. Блокировку активов в этих странах из-за санкций команда юристов приравняла к экспроприации. Также борьба шла в суде Европейского союза.
О том, что Брюссель согласовал снятие санкций с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана стало известно 21 сентября. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Евросоюз отменить рестрикции в отношении всех россиян.