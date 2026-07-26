"Ведомости": Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами "Ведомости": Фридман подал иск к Нидерландам из-за экспроприации его активов

Москва26 июл Вести.Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на карточку дела на сайте Постоянной палаты третейского суда.

Российский предприниматель отметил, что определит размер понесенного ущерба в ходе процесса, однако, согласно предварительным оценкам, речь идет о сумме в несколько сотен миллионов долларов.

Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с уже третьим европейским государством – Нидерландами. Бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений отмечается в публикации

По словам Фридмана, Нидерланды фактически изъяли его активы в Amsterdam Trade Bank, группе Veon и сети магазинов Holland & Barrett, за что обязаны выплатить компенсацию.

Местом арбитража назначен Дубайский международный финансовый центр (DIFC)

Интересы финансиста будет защищать команда адвокатов из российской фирмы "Дякин, Горцунян и партнеры", британских Twenty Essex и Gherson, французской Kiejman & Marembert, а также несколько независимых юристов.

Нидерланды представлены собственным МИДом и местной фирмой De Brauw Blackstone Westbroek.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали продление антироссийских санкций до 15 сентября 2026 года, при этом они отказались исключить из санкционного списка Михаила Фридмана, несмотря на то, что он добился решения Суда ЕС в свою пользу.