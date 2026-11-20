Москва20 ноя Вести.Срок следствия по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, истекает 26 декабря. Защита настаивает на прекращении уголовного преследования до этого срока. Об этом сообщил РИА Новости адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

Год назад Мосгорсуд утвердил решение по делу Михаила Хачатуряна, его посмертно признали виновным в насильственных действиях в отношении дочерей. После этого дело Хачатуряна прекратили, а расследование его убийства в отношении девушек было возобновлено.

Ранее прокуратура заявляла, что сестры действовали из необходимой самообороны.

Следствие в последний раз продлило себе срок на 3 месяца, а всего до 90 месяцев, до 26 декабря 2026 года. 3 месяца они себе отвели, чтобы исполнить требования Генеральной прокуратуры, как это следует из постановления отметил адвокат

Он выразил надежду, что до 26 декабря в уголовном деле сестер Хачатурян будет поставлена точка, поскольку их отец - преступник, который совершал насилие над своими детьми.

Сестры Хачатурян убили своего отца в июле 2018 года. Они нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы признал необоснованным запрет на общение между сестрами Хачатурян.