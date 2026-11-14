Истек срок привлечения к ответственности за убийство одной из сестер Хачатурян Срок привлечения Марии Хачатурян к ответственности за убийство отца истек

Москва14 ноя Вести.Срок привлечения к ответственности Марии Хачатурян (одной из трех сестер) в рамках расследования дела об убийстве отца истек, сообщил ТАСС ее адвокат Ярослав Пакулин.

В отношении Марии Хачатурян срок привлечения к уголовной ответственности истек зимой 2026 года, на момент событий вмененного в том числе моей подзащитной преступления она была несовершеннолетней сказал правозащитник

Ранее суд Москвы отказал адвокатам трех сестер в снятии запретов, наложенных на девушек.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. По версии следствия, расправу над ним учинили три его дочери. Их действие квалифицировали как убийство группой лиц по предварительному сговору.

Позднее, в ходе расследования, выяснилось, что убитый с ноября 2014 года в отсутствие матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение с дочерьми. Мосгорсуд признал Хачатуряна виновным в насилии над ними. Родственники убитого не смогли обжаловать решение суда.