В Москве суд признал необоснованным запрет на общение между сестрами Хачатурян Суд поддержал защиту сестер Хачатурян в мнении о волоките при расследовании дела

Москва17 ноя Вести.В Москве Басманный районный суд признал незаконным постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства защитника в деле сестер Хачатурян. Суд согласился с мнением адвокатов девушек о волоките при расследовании дела. Девушки попросили суд разрешить им общаться, а также прекратить их уголовное преследование в рамках расследования дела об убийстве отца. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на адвоката одной из сестер Ярослава Пакулина.

Суд согласился с нашим мнением о волоките при расследовании уголовного дела и необоснованных нам отказах в отмене в отношении девушек меры пресечения. Таким образом, постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства защитника обязать устранить допущенные нарушения признано незаконным приводятся в сообщении слова адвоката

Ранее сообщалось, что суд отказал адвокатам сестер в снятии наложенных на них запретов, среди которых общение друг с другом и со свидетелями по делу. В отношении девушек более восьми лет сохраняется мера пресечения в виде запрета определенных действий: им запрещено общаться друг с другом, с журналистами, участвовать в публичных мероприятиях, пользоваться почтой, интернетом и мобильной связью.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года своими дочерьми, которые нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. Из основного дела были выделены материалы в отношении младшей сестры, так как в момент преступления она была признана невменяемой.