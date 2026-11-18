Москва18 ноя Вести.Дело сестер Хачатурян следует прекратить, поскольку обвиняемые в убийстве отца Михаила Хачатуряна действовали исходя из необходимой самообороны, считает прокуратура. Заявление гособвинителя приводит корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

В суде рассматривают жалобу адвоката Марии Хачатурян на действия следователя, который отказывается устранять нарушения и оставляет в силе наложенные на девушку ограничения, среди которых запрет на пользование телефоном, интернетом, общение с родственниками, в том числе с сестрами Марии.

Полагаем, что действия следователя незаконны… Сестры Хачатурян действовали в состоянии необходимой обороны, на основании действия в состоянии необходимой обороны дело подлежит прекращению, мера пресечения – отмене заявил прокурор

Гособвинитель считает, что следователь грубо нарушает положения о сроках уголовного производства. Следователь же подчеркнул, что расследование дела продолжается, вина Марии подтверждается собранными по делу доказательствами, оснований для отмены меры пресечения и прекращении дела нет.

Накануне, 17 ноября, Басманный районный суд признал незаконным постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства защитника в деле сестер Хачатурян. Суд согласился с мнением адвокатов девушек о волоките при расследовании дела.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года своими дочерьми, которые нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. Из основного дела были выделены материалы в отношении младшей сестры, так как в момент преступления она была признана невменяемой.