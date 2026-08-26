Москва26 авг Вести.Законодательство России не запрещает дачникам продавать излишки урожая, выращенного на личном участке, а также соленья и консервы домашнего производства. Об этом в разговоре с RT рассказала адвокат, эксперт "Народного фронта" Наталья Щеголева.

По ее словам, доход от продажи свежего урожая не облагается налогом при соблюдении ряда условий.

Во-первых, необходимо иметь справку из местной администрации, подтверждающую, что урожай выращен на земельном участке, который принадлежит продавцу или членам его семьи и используется для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества подчеркнула Щеголева

Площадь участка при этом не должна превышать 0,5 га, а наемный труд при выращивании продукции использовать нельзя. Продавать урожай разрешается на сельскохозяйственных рынках, ярмарках и других легальных торговых площадках.

При соблюдении всех перечисленных условий регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого не требуется добавила адвокат

С домашними заготовками ситуация отличается. По словам Щеголевой, для продажи солений, варенья, компотов и других консервов потребуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также соблюдение санитарных требований и правил упаковки и маркировки продукции.