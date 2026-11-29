Москва29 нояВести.Адвокат Сергей Жорин, перенесший операцию в Италии, выписался из больницы и продолжит лечение в амбулаторных условиях. Об этом он сообщил РИА Новости.
Адвокат рассказал, что провел около недели в отделении травматологи. Решение о выписке было согласовано с лечащим врачом, поскольку за время пребывания в стационаре Жорин "практически не спал" из-за тяжелобольных соседей по палате.
Меня выписали из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Медицинские процедуры будут проводиться на домурассказал адвокат
Он добавил, что ему предстоит пройти контрольные обследования и консультации специалистов, по результатам которых будет определено, требуется ли повторное хирургическое вмешательство.
Ранее адвокату провели операцию в итальянской больнице. Подробности происшествия, из-за которых ему потребовалась операция, Жорин не раскрывает.