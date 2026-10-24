За минувшие сутки "Аэрофлот" разместил в гостиницах более 2,6 тысяч пассажиров

"Аэрофлот" разместил в гостиницах почти 3 тысячи пассажиров задержанных рейсов За минувшие сутки "Аэрофлот" разместил в гостиницах более 2,6 тысяч пассажиров

Москва24 окт Вести.За минувшие сутки на фоне временных ограничений, действовавших в аэропорту Шереметьево, более 2,6 тысяч пассажиров компания "Аэрофлот" разместила в гостиницах. Около 500 человек были отправлены наземным транспортом. Информация размещена в официальном канале компании в MAX.

В течение прошедших суток работа шла в усиленном режиме, отмечается в сообщении.

Предпринимались все возможные меры для стабилизации расписания, минимизации последствий и дискомфорта для пассажиров. С 14.00 23 октября и до утра 24 октября мы выполнили в/из Шереметьево более 200 рейсов… заявила пресс-служба перевозчика

Пассажирам выдали почти 11 тысяч ваучеров на питание. В дополнение к обязательным услугам в рамках ФАП РФ в аэропорту Шереметьево гражданам предоставили 6,2 тысяч бутылок воды и 2 тысячи сэндвичей.

Авиакомпания поблагодарила пассажиров за понимание и терпение, подчеркнув, что безопасность и комфорт клиентов всегда является приоритетом для "Аэрофлота".