"Аэрофлот" выкупил у структуры Lufthansa 49% в дочернем "Аэромаре"

"Аэрофлот" выкупил долю структуры Lufthansa в дочернем "Аэромаре" "Аэрофлот" выкупил у структуры Lufthansa 49% в дочернем "Аэромаре"

Москва1 сен Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" выкупила у структуры немецкого перевозчика Lufthansa 49% в крупнейшей в России компании по производству бортового питания "Аэромар", следует из сообщения о существенном факте на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Сделка была закрыта 1 сентября.

Отмечается, что доля "Аэрофлота" в уставном капитале "Аэромара" после приобретения акций составила 100%.

Разрешение на покупку доли в "Аэромаре" дал президент России Владимир Путин, подписав соответствующее распоряжение в марте 2026 года.