Москва1 сенВести.Авиакомпания "Аэрофлот" выкупила у структуры немецкого перевозчика Lufthansa 49% в крупнейшей в России компании по производству бортового питания "Аэромар", следует из сообщения о существенном факте на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Сделка была закрыта 1 сентября.
Отмечается, что доля "Аэрофлота" в уставном капитале "Аэромара" после приобретения акций составила 100%.
Разрешение на покупку доли в "Аэромаре" дал президент России Владимир Путин, подписав соответствующее распоряжение в марте 2026 года.