"Аэрофлот" запустил сервис покупки авиабилетов и бронирования рейсов в МАХ "Аэрофлот" запустил в MAX чат-бот по покупке авиабилетов и бронированию рейсов

Москва13 июл Вести.Компания "Аэрофлот" запустила в MAX чат-бот, который упрощает покупку и бронирование авиабилетов, а также предоставляет пассажирам информацию о важных событиях. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Отмечается, что при помощи сервиса пассажиры могут купить билеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, добавить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца, переоформить билет, а также узнать об акциях авиакомпании и программах лояльности.

В июне текущего года "Аэрофлот" и холдинг VK достигли соглашения о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, внедрения и продвижения цифровых продуктов. Тогда российская компания анонсировала в том числе использование бизнес-инструментов MAX для улучшения информационного канала и предоставления новых возможностей пассажирам.