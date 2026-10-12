Москва12 окт Вести.Международный аэропорт Владивостока установил новый рекорд на китайском направлении, обслужив с начала текущего года 500 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

У нас новый рекорд на китайском направлении! С начала 2026 года обслужено 500 тысяч пассажиров, это максимальный показатель пассажиропотока между Владивостоком и Китаем за всю историю направления говорится в канале аэропорта на платформе MAX

Как пояснил директор по авиационной коммерции воздушной гавани Александр Бобров, пассажиропоток имеет двусторонний характер: не только жители Дальнего Востока активно путешествуют в Китай, но и китайские туристы выбирают Владивосток для своих поездок.