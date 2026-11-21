АЭС "Бушер" помогает развитию промышленности и образования в иранской провинции Сурен Амбарцумян: АЭС "Бушер" помогает развитию провинции в Иране

Москва21 ноя Вести.Атомная электростанция "Бушер" в одноименной иранской провинции оказывает положительное влияние на развитие промышленности и образования. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор проекта по строительству АЭС Сурен Амбарцумян.

По его словам, для студентов, которые учатся в местных вузах, открываются новые места, позволяющие в будущем работать на АЭС.

Развивается территория, провинция, на которой находится атомная станция, развивается промышленность, потому что у нас есть определенные требования по применению местной промышленности при строительстве и сооружении атомной станции. Развивается техническая часть, институты открываются, открываются места для студентов, которые сегодня учатся именно на факультетах атомной станции сообщил Амбарцумян

Ранее губернатор иранской провинции Бушер Арселан Зоре сообщил, что появление АЭС способствовало повышению благосостояния местного населения.