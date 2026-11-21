Москва21 ноя Вести.Появление атомной электростанции способствовало повышению благосостояния местного населения в иранской провинции Бушер. Об этом ИС "Вести" сообщил губернатор провинции Бушер Арселан Зоре.

Он отметил, что иранские специалисты прошли подготовку в России для того, чтобы управлять АЭС.

На АЭС ежегодно вырабатывается более 1000 мегаватт электроэнергии, которая поступает в общую энергосистему… Появление АЭС способствовало повышению благосостояния нашего населения. Наши специалисты прошли подготовку в России, чтобы управлять объектом. А сейчас ведется строительство второго и третьего блока в сотрудничестве с нашими российскими друзьями для выполнения соглашения по межгосударственному сотрудничеству. И мы очень этому рады рассказал Зоре

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация продолжит сотрудничество с Ираном в области атомной энергетики, так как без нее невозможно развитие экономики страны.