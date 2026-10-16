Афганский Герат хочет стать конкурентом Дубая через 10 лет Мэр афганского Герата пообещал, что через 10 лет город станет конкурентом Дубая

Москва16 окт Вести.Мэр афганского Герата Хамдулла Номани заявил, что через десять лет город сможет составить конкуренцию Дубаю в экономике, градостроительстве и инфраструктуре. Как передает агентство AVA-Press, об этом он сказал в пятницу, 16 октября, инспектируя ряд градостроительных проектов.

Быстрые темпы реализации инфраструктурных проектов, включая прокладку дорог, строительство каналов, создание зеленых рекреационных зон и развитие городских объектов, позволяют говорить о том, что через десять лет при сохранении нынешних темпов развития Герат станет конкурентом Дубая в области экономики, градостроительства и инфраструктуры приводит агентство его слова

Номани отметил, что стратегическое расположение Герата, служащего торговыми воротами Афганистана в направлении Ирана и Средней Азии, вместе с растущими инвестициями в промышленность, торговлю и строительство способно в ближайшее время вывести город в число региональных экономических центров.

В провинции Герат и ее столице в последние годы фиксируется заметный рост в строительном, торговом и промышленном секторах. Географическое положение региона, а именно близость к иранской границе, обеспечивает ему важную транзитную функцию. Именно через местную таможню проходит основная часть торговли страны.

За последние месяцы в Герате запущено несколько крупных инфраструктурных проектов. Среди них строительство торгово-развлекательных комплексов, расширение водоснабжения и массовое асфальтирование дорог. По заявлению местных властей, эти проекты нацелены на улучшение экономической ситуации, создание рабочих мест и повышение качества жизни населения.