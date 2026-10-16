Москва16 октВести.Мэр афганского Герата Хамдулла Номани заявил, что через десять лет город сможет составить конкуренцию Дубаю в экономике, градостроительстве и инфраструктуре. Как передает агентство AVA-Press, об этом он сказал в пятницу, 16 октября, инспектируя ряд градостроительных проектов.
Быстрые темпы реализации инфраструктурных проектов, включая прокладку дорог, строительство каналов, создание зеленых рекреационных зон и развитие городских объектов, позволяют говорить о том, что через десять лет при сохранении нынешних темпов развития Герат станет конкурентом Дубая в области экономики, градостроительства и инфраструктурыприводит агентство его слова
Номани отметил, что стратегическое расположение Герата, служащего торговыми воротами Афганистана в направлении Ирана и Средней Азии, вместе с растущими инвестициями в промышленность, торговлю и строительство способно в ближайшее время вывести город в число региональных экономических центров.
В провинции Герат и ее столице в последние годы фиксируется заметный рост в строительном, торговом и промышленном секторах. Географическое положение региона, а именно близость к иранской границе, обеспечивает ему важную транзитную функцию. Именно через местную таможню проходит основная часть торговли страны.
За последние месяцы в Герате запущено несколько крупных инфраструктурных проектов. Среди них строительство торгово-развлекательных комплексов, расширение водоснабжения и массовое асфальтирование дорог. По заявлению местных властей, эти проекты нацелены на улучшение экономической ситуации, создание рабочих мест и повышение качества жизни населения.