Москва13 авгВести.ЦБ Афганистана представил новую карту Visa и мобильное приложение HesabPay в рамках усилий по расширению цифровых финансовых услуг в стране. Об этом сообщает ATN News.
Новые продукты были представлены на мероприятии в Кабуле в четверг.
Наша единственная цель – дать возможность каждому афганцу совершать платежи с помощью карты, мобильного телефона или других средствсказал заместитель управляющего ЦБ по надзору Ахмад Шахпур Миа Хайл
Он назвал цифровизацию финансовой системы ключевым шагом к электронным транзакциям.
Ранее в Афганистане выступили против экономической зависимости от Запада. Для этого власти намерены усиливать приток инвестиций в страну из соседних стран.