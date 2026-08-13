Москва13 авг Вести.ЦБ Афганистана представил новую карту Visa и мобильное приложение HesabPay в рамках усилий по расширению цифровых финансовых услуг в стране. Об этом сообщает ATN News.

Новые продукты были представлены на мероприятии в Кабуле в четверг.

Наша единственная цель – дать возможность каждому афганцу совершать платежи с помощью карты, мобильного телефона или других средств сказал заместитель управляющего ЦБ по надзору Ахмад Шахпур Миа Хайл

Он назвал цифровизацию финансовой системы ключевым шагом к электронным транзакциям.

Ранее в Афганистане выступили против экономической зависимости от Запада. Для этого власти намерены усиливать приток инвестиций в страну из соседних стран.