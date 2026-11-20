Агкацев стал обладателем премии "Джентльмен года" – 2026 Вратарь "Краснодара" Агкацев стал "Джентльменом года" – 2026

Москва20 ноя Вести.Вратарь "Краснодара" и сборной России Станислав Агкацев стал обладателем премии "Джентльмен года" – 2026. По итогам финального голосования он опередил защитника ЦСКА Даниила Кругового и полузащитника "Спартака" Руслана Литвинова, пишет KP.RU.

Агкацев стал первым представителем "Краснодара", получившим эту награду, и четвертым вратарем в истории премии. В системе клуба голкипер находится с 2018 года. За основную команду он провел 109 матчей, в 44 из них сохранил ворота в неприкосновенности. В прошлом сезоне РПЛ его признали лучшим вратарем турнира.

В 2025 году лауреатом премии стал полузащитник Андрей Мостовой, выступающий за московский "Локомотив" на правах аренды из петербургского "Зенита".

Награду присуждают за достойное поведение на поле, уважительное отношение к партнерам, болельщикам и представителям СМИ. Премия носит имя Федора Черенкова и вручается KP.RU с 1994 года. Победителю традиционно дарят черный смокинг.