Василевский стал пятым российским вратарем, сыгравшим в НХЛ 600 матчей

Василевский достиг отметки в 600 матчей в НХЛ среди российских голкиперов Василевский стал пятым российским вратарем, сыгравшим в НХЛ 600 матчей

Москва4 окт Вести.Голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал пятым российским вратарем в истории Национальной хоккейной лиги, достигшем отметки в 600 сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах НХЛ.

Ранее это достижение покорилось действующему голкиперу "Торонто Мейпл Лифс" Сергею Бобровскому (808 матчей), Николаю Хабибулину (799), Евгению Набокову (697) и Семену Варламову из "Нью-Йорк Айлендерс" (621).

В ночь на воскресенье, 4 октября, "Тампа" с Василевским в составе принимает "Вашингтон Кэпиталз" в рамках встречи регулярного первенства​​​.

Для хоккеиста данный матч стал 600-м в карьере в НХЛ, в 590 из этих встреч он начал игры как стартовый вратарь команды.

За всю историю НХЛ Василевский стал 56-м вратарем, кто принял участие в 600 матчах в чемпионатах. Среди действующих голкиперов лиги 32-летний россиянин в данном рейтинге занимает четвертое место.

Андрей Василевский выступает в НХЛ с 2014 года. Всю свою карьеру он играет за "Тампу", которая выбрала его на драфте в 2012 году под общим 19-м номером.

В составе "Лайтнинг" Василевский выиграл два Кубка Стэнли и дважды стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ "Везина Трофи".