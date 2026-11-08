Айзенкот заявил, что его правительству придется пойти на творческие шаги Айзенкот хочет создать в Израиле правительство чрезвычайного положения

Москва8 ноя Вести.Лидер оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкот заявил, что намерен создать в Израиле правительство чрезвычайного положения, которому придется действовать нестандартно для решения проблем.

Израиль переживает судьбоносный период в своей истории и находится в политическом кризисе, а потому не может позволить себе проводить бесконечные выборы или затягивать решение неотложных задач, подчеркнул Айзенкот на церемонии вручения ему мандата на формирование нового правительства.

Если данный мне сегодня мандат приведет к созданию правительства чрезвычайного положения, потребуются творческие и нестандартные политические шаги… Я решил как можно скорее направить официальное обращение всем членам Кнессета и партиям и предложение стать партнерами в создании правительства чрезвычайного положения сказал Айзенкот

Среди прочих политик пригласил партию Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и союзную ему правую партию "Религиозный сионизм".

Если члены "Ликуда" и "Религиозного сионизма" действительно считают, что сейчас настало время для единства... я не вижу причин, почему они не должны прийти и сформировать правительство под моим руководством подытожил Айзенкот

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил Айзенкоту мандат на формирование нового правительства Израиля. Мероприятие прошло в президентской резиденции. С момента церемонии у Айзенкота есть 28 дней, чтобы сформировать правящую коалицию.