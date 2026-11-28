Академик Крылов: Лихачев внес свой вклад в изучение "Слова о полку Игореве" Академик Крылов рассказал о вкладе Лихачева в изучение "Слова о полку Игореве"

Москва28 ноя Вести.Выдающийся ученый-литературовед, почетный гражданин Санкт-Петербурга, академик Дмитрий Лихачев внес свой вклад в популяризацию древнерусской литературы. Именно он поспособствовал тому, чтобы "Слово о полку Игореве" было введено в школьную программу. Об этом ИС "Вести" заявил академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Александр Крылов.

Заслугой Дмитрия Сергеевича Лихачева является и то, что в шестидесятых годах он добился, чтобы правительство ввело в курс школьного обучения изучение "Слово о полку Игореве". Это был подвиг сказал он

Кроме того, заметил академик, Лихачев дал задел плеяде искусных филологов.

Он создал блистательную филологическую школу, уровень которой сопоставим с дореволюционными научными достижениями России. Имена его учеников - конечно, Александр Михайлович Панченко — красавец, умница, гений! Смелый человек, дерзкий, энциклопедист, под стать Дмитрию Сергеевичу. Второй его ученик, тоже красавец, - Гелиан Михайлович Прохоров, великолепный византолог, знаток греческого языка, еврейского языка, иконописец. Они сделали следующий шаг вперед. Это очень трудно сделать было в стране, исповедующей атеизм заявил Крылов

В Санкт-Петербурге в честь 120-летия со дня рождения академика Дмитрия Лихачева проходят памятные торжества. К могиле академика на кладбище в поселке Комарово возложены алые розы, и в честь памятной даты прозвучал полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.