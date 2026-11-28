Москва28 ноя Вести.Выдающий российский ученый, почетный гражданин Санкт‑Петербурга, академик Дмитрий Лихачев, несмотря на высокие и почетные звания, не забывал помогать своим коллегам. Об этом ИС "Вести" рассказал директор института востоковедения РГПУ имени Герцена Андрей Вассоевич.

Он зачитал письмо, в котором академик Лихачев перед Президиумом АН СССР вступается за коллегу-египтолога Юрия Перепелкина. В своем обращении Лихачев указывает, что египтология является одной из важных наук востоковедения.

Это подлинное письмо, которое в моем присутствии на маленькой немецкой портативной пишущей машинке написал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Зачитаю. "Заместителю Главного ученого секретаря Президиума АН СССР академику Юлиану Владимировичу Бромлею… Я очень обеспокоен положением у нас египтологии. Наиболее крупному египтологу Юрию Яковлевичу Перепелкину сейчас 77 лет. Он продолжает много и активно работать, но его могут по возрасту уволить" зачитал начало письма Андрей Вассоевич

Это письмо, по словам Вассоевича, позволило сохранить Перепелкина в Ленинградском отделении института востоковедения, где он проработал до своей смерти.

А если бы его отправили на пенсию, то многие работы оказались бы не завершены считает Вассоевич

В Санкт-Петербурге в честь 120-летия со дня рождения академика Дмитрия Лихачева проходят памятные торжества. К могиле академика были возложены цветы, и в честь памятной даты прозвучал полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.