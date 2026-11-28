Глава Эрмитажа: академик Лихачев был тем, на кого следует равняться

Глава Эрмитажа: Лихачев был блестящим образцом петербургского интеллигента Глава Эрмитажа: академик Лихачев был тем, на кого следует равняться

Москва28 ноя Вести.Академик Дмитрий Лихачев был блестящим образцом петербургского интеллигента. Такое мнение ИС "Вести" высказал гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В Санкт-Петербурге в честь 120-летия со дня рождения выдающегося российского ученого и общественного деятеля, академика Дмитрия Лихачева проходят памятные мероприятия.

По словам Пиотровского, Лихачев представляет собой образец интеллигента, того человека, на которого следует ориентироваться в культурном плане.

Он был совсем не кабинетный ученый. Он был человеком активным, с активной позицией. Его статья про алфавит, с которой все началось, и все беды, — это активная позиция. Также, как и многие из его статей про русских, Россию - это вещи с активной гражданской позицией. Это блестящий образец петербургского интеллигента, именно образец, на который надо смотреть и ориентироваться сказал он

Причем, указал Пиотровский, Лихачев своими делами учил и показывал, что такое интеллигентное поведение, интеллигентная жизнь, интеллигентные размышления

А еще важное, что он нам завещал, - декларация прав культуры, которую он придумал и пробивал. И на самом деле среди разных обществ очень четко сказано, что культура имеет приоритет, что права культуры важнее всех других добавил он

В 120-летие со дня рождения академика Дмитрия Лихачева к его могиле на кладбище в поселке Комарово возложены розы, и в честь памятной даты прозвучал полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.