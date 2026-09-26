Глава Эрмитажа рассказал, как "подсел" на нейросети Пиотровский признался, что часто пользуется бесплатными чат-ботами

Москва26 сен Вести.Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что регулярно пользуется нейросетями и перед встречами обращается к искусственному интеллекту за советами. Об этом он сообщил во время встречи с молодыми участниками Международного форума объединенных культур.

Я, разумеется, подсел, как и все... Я практически перед каждой встречей... пишу искусственному интеллекту и спрашиваю рассказал Пиотровский

По словам главы Эрмитажа, он пользуется только бесплатными чат-ботами. В частности, среди них есть китайский сервис DeepSeek.

Еще платить за них не хватало добавил Пиотровский

Он также рассказал, что обратил внимание на китайское происхождение DeepSeek во время общения с чат-ботом. По словам Пиотровского, нейросеть по-разному идентифицировала себя как собеседника и собеседницу, что он связал со спецификой употребления местоимений в китайском языке.

При этом глава Эрмитажа считает, что распространение современных технологий может способствовать унификации мышления.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит 24-26 сентября.

Ранее Пиотровский заявил ИС "Вести", что во всем мире наблюдается тенденция отмены любой культуры, в том числе русской.