Москва24 сен Вести.Музей – это матрица, в которой собираются все культурные проблемы. Такое мнение высказал ИС "Вести" генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

По словам Пиотровского, в этом году у форума нет отличительных черт, он продолжает работу в прежнем ритме.

Может быть, одна из особенностей того, что в этом году очень много секций и направлений, которые все примерно соответствуют нашей главной секции музейной. Форум проходит в музее Эрмитаж … И сейчас во многих других секциях и отдельные всякие заседания, они все тоже связаны с музейной темой, что лишний раз подчеркивает, что музей – это такая матрица, в которой собираются все культурные проблемы сказал он

Сегодня, 24 сентября, в Санкт-Петербурге стартовал XII Международный форум объединенных культур. В нем участвуют делегации, представители из 70 стран, а также ведущие деятели российской культуры и искусства.