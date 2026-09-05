Москва5 сен Вести.Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин выложил памятный пост в годовщину смерти одного из самых известных российских государственных деятелей времен императора Николая II - реформатора Петра Столыпина. Сообщение Володина размещено на канале в мессенджере МАХ.

5 сентября 1911 года (по старому стилю) выстрел террориста унес жизнь Петра Аркадьевича Столыпина сказано в посте

По словам Володина, Столыпин был личностью огромного масштаба и, прожив недолгую жизнь, многое сделал для страны, а инициированные им реформы были направлены на усиление государства.

По оценке председателя Госдумы, в результате к 1914 году, началу Первой мировой войны, Российская империя была одним из мировых лидеров по темпам экономического роста. Также Володин заявил о большой роли Столыпина в становлении российского парламентаризма.

В год 120-летия Государственной Думы это особенно важно осознавать. Помнить о том, сколько сделал Петр Аркадьевич, чтобы Государственная Дума стала более ответственной за судьбу страны и конструктивной сказано в заявлении Володина

По мнению Володина, если бы Столыпин не был убит, "возможно, не случилось бы трагедии 1917 года и братоубийственной Гражданской войны". Председатель Госдумы призвал помнить уроки истории.

1 сентября 1911 года в Киевском оперном театре во время антракта в Петра Столыпина дважды выстрелили, он скончался через два дня.