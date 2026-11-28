Москва28 ноя Вести.Деятельность академика Дмитрия Лихачева была направлена на служение России. Об этом ИС "Вести" заявил академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ, руководитель мастерской церковно-исторической живописи Петербургской академии художеств Александр Крылов.

Его деятельность была направлена на все русское, не на советское, а на русское. Он служил России. Русский по убеждениям, пристрастиям, предпочтениям, увлечениям. Вот это главная, мне представляется, черта его характера. Причем он русский - страстный. Он был человеком подтянутым, с хорошими аристократическими манерами, которые всегда ощущаются в воспитанном человеке. И внутри у него было горячее сердце сказал он

В Санкт-Петербурге в честь 120-летия со дня рождения выдающегося ученого-литературоведа, академика Дмитрия Лихачева проходят памятные торжества.

К могиле академика на кладбище в поселке Комарово возложены алые розы, и в честь памятной даты прозвучал полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.