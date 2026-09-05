Москва5 сен Вести.Путеводитель "Наукоград Москва", который рассказывает о значимых местах, связанных с выдающимися учеными, исследованиями и открытиями, запустила Российская академия наук (РАН) к Дню города, который отмечает в эти дни российская столица. Об этом сообщила пресс-служба РАН.

Этот проект - попытка показать, как тесно жизнь Москвы связана с наукой. Он напоминает, что улицы, по которым проходят наши привычные маршруты, хранят воспоминания о деятелях науки мировой величины, что за порой безликими фасадами проводятся передовые исследования говорится в сообщении на сайте Академии

Основой проекта стала карта Москвы, на которой отмечены научные локации, академические институты, научные музеи и мемориальные кабинеты, а также представлены тематические фотографии, видеоматериалы и факты. Например, в путеводителе можно узнать, где хранится лунный грунт и на какой станции метро проводились научные эксперименты.

В РАН пояснили, что путеводитель "Наукоград Москва" является первой главой спецпроекта о научной жизни российских городов.