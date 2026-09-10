Аккаунт экс-главы ЕК в X взломали, опубликовав его фото в костюме цыпленка Неизвестные взломали аккаунт экс-главы ЕК, запостив его фото в костюме цыпленка

Москва10 сен Вести.Аккаунт бывшего председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в соцсети X взломали неизвестные и разместили от его имени изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщило Politico.

По данным издания, учетная запись Юнкера впервые за семь лет проявила активность 9 сентября. На странице появилась нейросетевая картинка, на которой бывший глава ЕК изображен в желтом костюме цыпленка с красно-синими перьями. В руках у него были тарелки с мексиканскими тако.

Публикация появилась вечером и вскоре была удалена, однако журналисты Politico успели сохранить ее скриншот.

Сам Юнкер не ответил на запрос издания. Представитель Еврокомиссии подтвердил факт взлома аккаунта.