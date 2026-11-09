Аккумулятор телефона стал причиной пожара, в котором погибла екатеринбурженка Жительница Екатеринбурга погибла из-за загоревшейся зарядки телефона

Москва9 ноя Вести.Жительница Екатеринбурга погибла во время пожара, причиной которого стало самовозгорание аккумуляторной батареи телефона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Трагедия произошла на улице Сулимова.

На 4 квадратах горело имущество в комнате на 4 этаже 5-этажки. В результате пожара погибла женщина сказано в сообщении ведомства в MAX

В тушении огня принимали участие 11 огнеборцев и 4 единицы техники.

В публикации уточняется, что возгорание ликвидировано в результате самозатухания.

Как сообщает SHOT, все произошло в районе 5 утра. 46-летняя женщина умерла, надышавшись угарным газом. Пожарных вызвали соседи погибшей.