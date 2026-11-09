Москва9 нояВести.Жительница Екатеринбурга погибла во время пожара, причиной которого стало самовозгорание аккумуляторной батареи телефона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Трагедия произошла на улице Сулимова.
На 4 квадратах горело имущество в комнате на 4 этаже 5-этажки. В результате пожара погибла женщинасказано в сообщении ведомства в MAX
В тушении огня принимали участие 11 огнеборцев и 4 единицы техники.
В публикации уточняется, что возгорание ликвидировано в результате самозатухания.
Как сообщает SHOT, все произошло в районе 5 утра. 46-летняя женщина умерла, надышавшись угарным газом. Пожарных вызвали соседи погибшей.