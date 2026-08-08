Аксаков не исключил появление пластиковых банкнот в России Аксаков: Россия может внедрить пластиковые банкноты после изучения опыта

Москва8 авг Вести.Пластиковые, или полимерные, банкноты могут появиться в России после изучения опыта других стран. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Поводом для комментария стало заявление главы Резервного банка Индии Санджая Малхотры. 5 августа он сообщил, что в начале следующего финансового года в Индии планируется выпустить в обращение первые полимерные банкноты низкого номинала.

В свою очередь Аксаков отметил, что при принятии решения необходимо оценить экономическую целесообразность использования таких банкнот, а также их защищенность от подделок.

Смысл в таких банкнотах заключается… в том, что, во-первых, они долговечнее – соответственно, есть смысл в том, чтобы сэкономить бюджетные деньги на постоянный перевыпуск. Второе, возможно, это и большая защищенность. Технологии, я думаю, несложные сказал Аксаков

Он добавил, что Россия может изучить опыт других государств и в дальнейшем внедрить полимерные банкноты.