Аксёнов сообщил об отставке гендиректора госпредприятия "Крымэнерго" Гендиректор госпредприятия "Крымэнерго" отправлен в отставку

Москва9 сен Вести.Генеральный директор ГУП РК "Крымэнерго" Максим Шклярский уволен с занимаемой должности. Об этом в MAX сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По словам губернатора, региональная ресурсоснабжающая организация единственная взимала плату за выполнение ряда административно-управленческих действий, хотя эти услуги должны были оказываться бесплатно. Также Аксёнов раскритиковал работу комиссии по рассмотрению неучтенного потребления электроэнергии.

Министру топлива и энергетики Республики Крым Владимиру Геннадьевичу Воронкину необходимо навести порядок в "Крымэнерго". Указанная комиссия должна быть распущена, а в республиканскую прокуратуру направлены документы для проверки всей ее работы уточнил Аксёнов

Глава Крыма попросил предпринимателей сообщать властям о возможных случаях вымогательств со стороны "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих организаций.