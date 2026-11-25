Актер Андрей Бурковский закрыл последний бизнес в России Проживающий в США актер Бурковский закрыл последний бизнес в России

Москва25 ноя Вести.Актер Андрей Бурковский, переехавший на постоянное место жительства в США, полностью ликвидировал свой бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации говорится, что артист окончательно прекратил деятельность своего индивидуального предпринимательства (ИП), зарегистрированного в июне 2009 года. Указанный статус оставался для него последним юридическим активом в России после отъезда за рубеж.

Отмечается, что Бурковский рассчитывал на продолжение кинокарьеры в РФ и не отказывался от предложений российских режиссеров. Его последним проектом в отечественном кинематографе стала роль в картине "Москва слезам не верит. Все только начинается", вышедшей на экраны в 2025 году.

Ранее сообщалось, что семья Бурковского, переехавшего за границу, продолжает получать доход от крупного ресторанного бизнеса в Сибири. За последний отчетный период выручка связанных с его близкими компаний превысила полмиллиарда рублей.