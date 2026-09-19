Сбежавший из РФ актер Бурковский сохранил бизнес и ИП на родине Семья Бурковского получила доход свыше полмиллиарда рублей от заведений в РФ

Москва19 сен Вести.Семья актера Андрея Бурковского, переехавшего за границу, продолжает получать доход от крупного ресторанного бизнеса в Сибири. За последний отчетный период выpoint выручка связанных с его близкими компаний превысила полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Основную часть сибирского общепита ведет отец артиста Владимир Бурковский вместе с партнерами. В их управлении находятся гастрономический театр PuppenHaus, сервис доставки и ресторан "Креп" в Новосибирске и Томске с совокупным доходом около 207 млн рублей. Еще 351 млн рублей принесла сеть из 20 заведений "Сибирские блины", где семье принадлежит 25%-ная доля.

При этом сам Бурковский сохраняет в России действующий статус индивидуального предпринимателя в сфере искусств.