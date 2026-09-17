Эксперт назвал высказывания Бурковского о РФ попыткой преуспеть в карьере в США Ярошенко о высказываниях Бурковского: маркетинговый ход ради карьеры в США

Москва17 сен Вести.Заявления актера Андрея Бурковского о России представляют собой маркетинговый ход для развития его карьеры в США. Такое мнение озвучил ИС "Вести" политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

В интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) актер рассказал о планах получить американское гражданство.

Я думаю, что это просто безысходность. Он понял окончательно, что здесь он никакой большой карьеры не построит и решил хотя бы вот так хайпануть и заявить о себе, чтобы о нем услышали… Он использует это как маркетинговый ход. Он понимает, что русский театр и русское театральное искусство ценятся за рубежом считает Ярошенко

Эксперт отметил жесткие меры в США в отношении тех, кто критикует государство.

Все это, конечно, связано с попыткой человека выжить. Он понял, что в России ничего не светит, попробует хотя бы в Америке. Но в Америке все жестко: если ты будешь критиковать американское государство, американского президента, то тебя выгонят. Выгонят без права туда вернуться добавил он

Переехавший в США актер также рассказал о своих расходах в Нью-Йорке. По его словам, для комфортной жизни в этом городе семье необходимо около 30 тысяч долларов в месяц.