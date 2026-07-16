SHOT: создатели "Каламбура" вывели из РФ на Украину почти 90 млн рублей за год

Владельцы украинского проекта "Каламбур" продолжают зарабатывать миллионы в РФ SHOT: создатели "Каламбура" вывели из РФ на Украину почти 90 млн рублей за год

Москва16 июл Вести.Создатели украинского проекта "Каламбур" продолжают зарабатывать в России. За год они получили 91 млн рублей, из которых 89 млн рублей было выведено через американскую компанию на Украину, сообщает SHOT в своем Telegram-канале.

Отмечается, что актеры видеожурнала Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова и Вадим Набоков продолжают жить в Одессе и работать с российской аудиторией, разговаривая на русском языке. Продюсер проекта Юрий Володарский - уроженец Киева, проживает в США.

Проект "Каламбур" появился в 1996 году в Харькове. В том же году его удалось продать российскому телеканалу ОРТ, где до 2000 года показали 90 премьерных выпусков.

Позже новые эпизоды выходили на РТР, ТНТ, ДТВ, "Перце" и "Че". Всего было выпущено 136 оригинальных серий. С 2024 года на российском телеканале НВВ показывают восстановленные архивные записи передачи.

С самого начала юридическое управление проектом осуществлялось через американскую компанию AFL Productions. Для этого она в 1997 году зарегистрировала в России дочернее ООО "Мэриот", которое занималось деятельностью "Каламбура".

Как сообщалось, актер Сергей Гладков, игравший главные роли в юмористической программе "Каламбур", скончался в возрасте 60 лет.