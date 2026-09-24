Актер из сериала "Солдаты" Юрий Сафаров отправится в зону спецоперации

Актер из сериала "Солдаты" Сафаров подписал контракт с Минобороны РФ Актер из сериала "Солдаты" Юрий Сафаров отправится в зону спецоперации

Москва24 сен Вести.Грузинский и российский актер Юрий Сафаров, исполнявший роль сержанта Фомина в сериале "Солдаты", заключил контракт с Минобороны РФ и проходит обучение на полигоне под Ростовом-на-Дону, сообщил телеканал "Звезда".

В программу обучения включена тактика действий в составе малых групп, штурм позиций и тактическая медицина.

Актер уточнил, что это его осознанный выбор: он планировал присоединиться к числу бойцов СВО еще год назад, однако помешали проблемы со здоровьем, которые теперь позади.

Я считаю для себя неприемлемым оставаться в стороне... Никто ведь не заставлял заявил Сафаров

Сафаров снимался в фильмах и сериалах "Солдаты", "Кармелита: Цыганская страсть", "На игре", "Сказка про темноту", "Generation П" и "Утомленные солнцем 2: Предстояние".