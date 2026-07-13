Москва13 июлВести.В возрасте 34 лет скончался актер Иван Кушнерук. Об этом сообщил режиссер Сергей Землянский в соцсетях.
Артист скончался 27 июня.
Горе… замечательный актер… соболезнования родным и близкимнаписал Землянский
Иван Кушнерук родился в Брестской области в Белоруссии. Он окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, после чего с 2015 года служил в театре им. Янки Купалы.
Артист также снимался в кино. Он сыграл в сериалах "Мухтар. Новый след" и "Постучись в мою калитку".