Актер сериала "Мухтар" Иван Кушнерук умер на 35-м году жизни Умер актер сериала "Мухтар" Иван Кушнерук

Москва13 июл Вести.В возрасте 34 лет скончался актер Иван Кушнерук. Об этом сообщил режиссер Сергей Землянский в соцсетях.

Артист скончался 27 июня.

Горе… замечательный актер… соболезнования родным и близким написал Землянский

Иван Кушнерук родился в Брестской области в Белоруссии. Он окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, после чего с 2015 года служил в театре им. Янки Купалы.

Артист также снимался в кино. Он сыграл в сериалах "Мухтар. Новый след" и "Постучись в мою калитку".