Москва13 июлВести.Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова (признан иноагентом) за непредоставление отчетности о своей деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.
Признать Трескунова виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублейговорится в сообщении
Семен Трескунов оштрафован за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).
Ранее, в марте, сообщалось, что в отношении признанного иностранным агентом актера Семена Трескунова прокуратурой Москвы инициировано уголовное преследование.