Иноагента Трескунова оштрафовали за отсутствие информации о своей деятельности

Актера Трескунова оштрафовали за непредоставление сведении об иноагентах Иноагента Трескунова оштрафовали за отсутствие информации о своей деятельности

Москва13 июл Вести.Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова (признан иноагентом) за непредоставление отчетности о своей деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Признать Трескунова виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей говорится в сообщении

Семен Трескунов оштрафован за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).

Ранее, в марте, сообщалось, что в отношении признанного иностранным агентом актера Семена Трескунова прокуратурой Москвы инициировано уголовное преследование.