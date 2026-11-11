Москва11 ноя Вести.Заслуженная артистка Российской Федерации Галина Бокашевская рассказала об отношениях дочерей народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Марии и Анастасии. По ее словам, которые приводит издание "Абзац", однажды она стала свидетелем того, как женщины находились рядом, но при этом даже не разговаривали друг с другом.

Бокашевская пояснила, что речь идет о посвященном 70-летию Василия Шукшина мероприятии, которое проходило в Бийске. Тогда, по словам актрисы, Мария и Анастасия сидели по разные стороны от нее, однако не общались.

По словам Бокашевской, она никогда не расспрашивала Федосееву-Шукшину о семейных разногласиях. Актриса также выразила надежду, что утрата матери поможет сестрам сплотится.

Я надеюсь, что трагедия сплотит сестер сказала Бокашевская

Перед церемонией прощания с Федосеевой-Шукшиной Бокашевская рассказала, что привезла из Санкт-Петербурга любимые конфеты Лидии Николаевны, передает ИС "Вести". По признанию актрисы, она положит эти конфеты на могилу народной артистки РСФСР.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. 11 ноября ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругом и отцом ее дочерей – актером, писателем и режиссером Василием Шукшиным.

Во время похорон народной артистки РСФСР две из трех ее дочерей - Мария и Ольга - обнялись и расплакались, сделав шаг к примирению после многолетней ссоры.