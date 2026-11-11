Лидия Федосеева-Шукшина перед смертью сказала, что хочет примирения дочерей

Актриса Бокашевская рассказала о последних словах Лидии Федосеевой-Шукшиной Лидия Федосеева-Шукшина перед смертью сказала, что хочет примирения дочерей

Москва11 ноя Вести.Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина в своих последних словах перед смертью выражала надежду на примирение своих дочерей Марии и Ольги. Об этом журналистам издания "Абзац" рассказала актриса Галина Бокашевская.

Она так и сказала: "Как я хочу, чтобы дочки помирились..." сообщила артистка

Бокашевская добавила, что ранее при личной встрече с Марией Шукшиной на кинофестивале в Волгограде призывала актрису сделать первый шаг к примирению с сестрой Ольгой на фоне ухудшения состояния здоровья их матери.

Ранее СМИ сообщали, что Мария и Ольга обнялись и расплакались на похоронах матери, сделав шаг к примирению после многолетней ссоры.

Советская и российская актриса театра и кино Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни 6 ноября в 88-летнем возрасте.