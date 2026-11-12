Москва12 ноя Вести.Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга и Мария Шукшины обнялись и взялись за руки возле гроба матери, поскольку осознали бессмысленность ссор. Такое предположение сделал психолог Станислав Самбурский, передает NEWS.ru.

У гроба у сестер "щелкнуло", что они не только потеряли мать, но и потратили время на ненависть и бесконечные суды считает Самбурский

По его мнению, женщины осознали, что "правильнее помириться, чем бесконечно враждовать". Даже самых непримиримых людей, как отметил психолог, горе объединяет.

Самбурский предположил, что сестры Шукшины сейчас находятся на перепутье: они могут либо продолжить конфликтовать, либо заняться восстановлением отношений.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. 11 ноября народную артистку РСФСР похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом и отцом ее дочерей – актером, писателем и режиссером Василием Шукшиным.

Во время похорон Федосеевой-Шукшиной две из трех ее дочерей - Мария и Ольга - обнялись и расплакались, сделав шаг к примирению после многолетней ссоры.