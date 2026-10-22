Москва22 окт Вести.Руководитель "Алабуга Политех" Эльвира Фомина оценила возможности применения модели производственно-образовательного центра "работа, совмещенная с учебой" на других предприятиях. О том, как работает проект, она рассказала информационной службе "Вести".

По ее словам, спрос на такую образовательную модель растет.

В этом году мы запустили уже восьмой учебный год, и, собственно, видим, что у ребят есть спрос на такую модель образовательную: и работа, и учеба. Мы за то, чтобы количество ребят, которые осознанно к этому приходят, возрастало сказала Фомина

Фомина отметила, что для переноса модели на другие предприятия нужна их собственная инициатива.

Чтобы перенести эту модель на другие предприятия, конечно, нужно, чтобы предприятия выступали драйвером. И основная проблема заключается в том, что для особой экономической зоны "Алабуга", проекта "Алабуга Политех" – это полностью субсидируемая программа. То есть мы обучаем студентов бесплатно, в первый учебный год рассказала Фомина

Глава "Алабуга Политех" подробнее рассказала о том, как работает проект.

Сама программа "Алабуга Политех" оплачивается нами как работодателем, мы со студента не берем деньги. Основная масса ребят обучаются в колледжах, в наших сетевых партнерах на договорной основе, то есть платно. Первый учебный год за них оплачиваем также мы. Со второго года, когда они самостоятельно зарабатывают хорошие деньги, они уже способны платить самостоятельно. И, соответственно, вот эта вот экономическая модель, в которой на одного студента в год необходимо потратить не меньше миллиона, может оказаться критичной для определенного предприятия. сообщила Фомина

Ранее Фомина рассказала, что в "Алабуга Политех" приглашают молодых людей, которые созрели и действительно хотят одновременно учиться и работать, так как заставлять их никто не собирается.