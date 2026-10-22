Глава центра "Алабуга Политех" рассказала, чего в центре ждут от студентов Глава центра "Алабуга Политех": мы приглашаем тех, кто хочет учиться и работать

Москва22 окт Вести.В производственно-образовательный центр "Алабуга Политех" приглашают молодых людей, которые созрели и действительно хотят одновременно учиться и работать, так как заставлять их никто не собирается. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила руководитель центра Эльвира Фомина.

По словам Фоминой, мотивация студентов – важный пункт, на который смотрят при прохождении обучения, а при нарушении трудовой дисциплины с обучающимся расстаются.

В "Алабугу Политех" мы приглашаем тех ребят, которые созрели и действительно хотят одновременно и учиться, и работать. А чтобы заставлять человека, ... любое правовое поле просто не даст это сделать. Если человек не хочет работать и не приходит на работу, более того, мы сами с ним попрощаемся и откажем ему в дальнейшем трудоустройстве, потому что если его нет на рабочем месте, он нарушает трудовую дисциплину, и от него нет ни пользы, ни, собственно, смысла сказала Фомина

Ранее Фомина рассказала, что на первом курсе студенты "Алабуга Политех" зарабатывают 50 тысяч рублей, а на втором их доход может достигать примерно 150 тысяч рублей.