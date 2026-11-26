Алекперов: "Лукойл" надеется вернуться на международный рынок Алекперов: причины ухода "Лукойла" с зарубежных рынков больше политические

Москва26 ноя Вести.Вынужденное решение "Лукойла" покинуть международный рынок было обусловлено политическими факторами, а не собственным желанием компании, которая надеется на возвращение. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

По его мнению, у "Лукойла" есть все шансы вернуться на международный рынок.

"Лукойл" не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка. Это так называемые факты больше политические. Подводит нас, что мы ушли с международного рынка. Хотя мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться рассказал Алекперов

Ранее он заявил, что компания "Лукойл" является одной из самых современных компаний нефтяной отрасли.