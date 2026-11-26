Москва26 ноя Вести.Безупречная репутация компании "Лукойл" должна стать залогом ее возвращения на международные рынки. Это отметил основатель компании Вагит Алекперов в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он указал на положительные отклики о "Лукойле" во всех странах, где работала компания.

Мы востребованы. Ведь все эти годы о нас были только положительные отклики в любой точке мира – и в Африке, и в Латинской Америке, и на Востоке. Мы всегда пользовались поддержкой тех стран, где мы были инвесторами. Я надеюсь, что это ощущение лояльности компании к своим обязательствам сохранится, и эти страны снова нас позовут к себе сказал Алекперов

Также Вагит Алекперов отметил: "Лукойл" не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка, и надеется туда вернуться.