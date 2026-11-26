Алекперов назвал ключевые проблемы на глобальном рынке нефти Алекперов рассказал о ключевых проблемах на глобальном рынке нефти

Москва26 ноя Вести.Глобальный рынок нефти на сегодняшний день имеет ряд сложностей. Самая очевидная – конфликт на Ближнем Востоке. На это обратил внимание основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Тем не менее, отметил он, прямо сейчас создаются и новые возможности.

Глобальный рынок сегодня имеет ряд сложностей, ну и ряд преимуществ. На глобальном рынке сегодня происходят эксцессы, это и Ормузский пролив, и ограничивается подача нефти клиентам. Но это и новое открытие: Гайана – это уникальное открытие, которое сегодня даст возможность Западному полушарию добывать большое количество нефти. Это сегодня новые технологии, новые металлы отметил Алекперов

Ранее основатель "Лукойла" назвал причину ухода компании с зарубежных рынков. По его словам, это вынужденное решение, обусловленное политическими факторами.